Anavatan Partisi Bolu İl Başkanlığı açıldı

Haber: Birol Ertunç

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Merkez heyetinin katılımıyla gerçekleşen Anavatan Partisi Bolu İl Başkanlığı açılışına Bolu'nun önde gelen isimlerinin yanısıra Anavatan Partisi İstanbul il başkanı Mustafa Aydın ve Anavatan Partisi il başkanları ve çok sayıda Bolulu vatandaş katıldı. Cuma namazından önce Büyük Cami mahallesinde Yukarı Çarşı esnafını ziyaret eden Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Anavatan Partisi heyeti Cuma namazını Büyük Cami'de kıldıktan sonra esnaf ziyaretini sürdürdü. Bolu sokaklarında Bolulu vatandaşlarla sohbet eden heyet, İl Başkanı Ömer Ünal'la birlikte yeni il binasına geldi. Burada Bolu protokolüne ve halka hitap eden Genel Başkan İbrahim Çelebi yeni il başkanlığı binasının Bolu halkının siyasette yeni çözüm adresi olduğunu söyledi. Anavatan Partisi Bolu İl Başkanlığı binasının önünde halka hitap eden Genel Başkan İbrahim Çelebi dış politika ve Türkiye siyasetine yönelik önemli açıklamalarda bulundu."Mehmet Akif diyor ki: ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez.’ Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla şunu bir kere daha gördük. ‘Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa; Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.’ Şımarık Amerikan başkanının hadsiz ve yersiz mektubuna Sayın Erdoğan gereken cevabı verdi.

ÇELEBİ: “TRUMP'A SESLENİYORUM: BURASI KÖROĞLU'NUN MEMLEKETİ”

Rahmetli Özal'ın ‘Adriyatikten Çin Seddine idealinin hayal olmadığını bütün dünya gördü. Türkiye'nin tehdide, şantaja eğecek boynu olmadığını herkes anladı. Buradan ABD Başkanı Trump'a sesleniyorum. ‘Burası Köroğlu'nun memleketi. Bu dağlar yiğitlik dağları. Burası Bolu. Öyle de olu, böyle de olu...’

Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle bir kere daha söylüyorum. Anavatan Partisi'nin Cumhur ittifakını ve sayın Cumhurbaşkanımızı desteklemesi işte bu yuzdendi. Anavatan Partisi hiçbir çıkar ve menfaat için ittifak yapmaz. Anavatan Partisi sadece Türkiyenin menfaati için ittifak yapar. Anavatan daima Türk milletinin ve Türk devletinin yanındadır. Bolu İl Başkanlığımızı açıyoruz. Türkiyenin her yerinde yeniden yapılanıyoruz. Önümüzdeki dönemde çok güçlü bir Anavatan Partisi görecegiz. Bolu İl Başkanlığımız Bolu'ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum."

ÜNAL: “BOLU DA BU DAVADA EN ÖNDE OLACAK”

Anavatan Partisi Bolu İl Başkanlığı açılışında konuşan Bolu İl Başkanı Ömer Ünal, açılışa katılan Genel Başkan İbrahim Çelebi ve Bolu protokolüne teşekkür etti. Hedeflerinin öncelikle Anavatan Partisine gönül vermiş kıdemli ANAP'lılarla genç kuşakları buluşturmak olduğunu söyleyen İl Başkanı Ömer Ünal şöyle konuştu: "Anavatan Partisi Bolu İl Başkanlığı olarak başta Sayın Genel Başkanımıza, açılışımıza katılan sayın davetlilere ve bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm Bolulu hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Açılışımızın Suriye'de başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ve sahada olduğu gibi masada da Türkiye'nin zaferiyle sonuçlanan bir döneme denk gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki günler ve yıllar rahmetli Özal'ın dediği gibi Türkiye'nin başarılarıyla dolup taşacak. Anavatan Partisi de Türkiye yüzyılının yeniden baş aktörü olacak. Bolu da bu davada en önde olacak."

Önümüzdeki ilk seçimlere katılma hakkı yasal olarak kesinleşen Anavatan Partisi tüm Türkiye'de yeniden yapılanmasıyla dikkat çekiyor. 1983 Anavatan günlerini ve Özal ruhunu tekrar yaşatma yolunda yeni atılımlar yapan Anavatan Partisi, Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin verdiği startla tüm Türkiye'de yeni il başkanları ve yeni teşkilatlarla örgütleniyor.