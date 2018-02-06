Haber:BMA

İlimizin öncü firmalarından Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar tarafından Mudurnulu kadınların özellikle soğuk kış günlerinde ısınmak, bir bardak sıcak çay içebilmek, varsa bebeklerinin bakımını yapmak, ibadetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla açılan "Ana'ya Saygı Evi" ikinci yılını doldurdu. Mudurnu ilçe pazarının kurulduğu yerde her perşembe günü açık olan "Ana'ya Saygı Evi" diğer günlerde de bayanlardan talep gelmesi halinde uygun görülürse kullanıma açılıyor.

“ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

Konuyla ilgili açıklama yapan Abdullah Alemdar, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek “Mudurnulu bayanların hizmetine böyle bir mekânı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum, Allah bize bu gücü verdiği sürece de annelerimiz ve çocuklarımız için bu hizmeti de devam ettireceğiz. Böyle bir hizmet özel sektör tarafından Türkiye’de yapılan bir ilktir. Biz burayı belediyemizle ortak yaptık. Buranın açılması için bize destek veren mekan gösteren Mudurnu Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İnegöl’e de ayrıca teşekkür ediyorum ” dedi.