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AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, şöyle konuştu "Türk Milleti olarak çok önemli dönüm noktalarından belki de birini yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, bu ülkenin ve milletin kaderini etkileyecek, sadece Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin değil, gönül coğrafyamızın, hatta Müslüman dünyasının ve ümmetin kaderini etkileyecek önemli bir adımı oyladık” ifadelerini kullandı.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE TÜM KESİMLER SAYGI DUYMALI"

Ercoşkun, açıklamasının devamında “İlk günden itibaren hep şunu söyledik; Vatanını milletini seven, milli manevi değerlere bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tercihi başımızın üzerinedir. İlk günden itibaren 'Evet dese de, Hayır dese de bizim için kutsaldır' dedik. Bugün de demokrasimizin gereği Evet çıkması, bu değişikliğe tüm kesimlerin saygı duyması gereken bir karar. Ama Evet'i savunanların, Evet noktasında görüş ortaya koyan başta iktidar partisi olmak üzere, tüm arkadaşların, Hayır verenlerinde temsilcisi olduğunu, onların hak ve hukukunu savunma anlamında da görevimizin başında olduğumuzun altını çizmemiz lazım” diye söyledi.

"7 DÜVELİN ÇOK ÇİRKİN OYUNLARLA YÜRÜTTÜKLERİ BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Ercoşkun, çirkin oyunların yürütüldüğü bir süreç yaşadıklarını söyleyerek “Biz demokrasiye, ifade özgürlüğüne inanıyorsak, toplumum tüm kesimlerinin görüşleri bizim için önemlidir ve kutsaldır.

Tüm dünyanın, tabiri caizse 7 düvelin çok çirkin oyunlarla, çok yanlış bilgilerle yürüttükleri bir süreçte böyle bir neticenin her türlü analizinin yapılması ve bu manada önümüzdeki süreci şekillendirme noktasında kendimize bir ders çıkarmamız açısından önemli bir netice. Tüm bunları yaptıktan sonra Türkiye olarak, artık adımlarımızı da çok farklı saiklerle atmamız lazım” dedi.

“HAK VE ADALET ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTECEĞİZ"

Ali Ercoşkun, Müslüman dünyasını hak ve adalet çerçevesinde yürüteceklerini belirterek “Tüm dünyada, terör ihraç eden ülkelere karşı Türkiye'nin duruşunu çok daha net göstermek durumundayız. Irak, Suriye gibi Türkiye'nin önemli komşularının yaralarını sararak, önümüzdeki süreci hep birlikte gönül coğrafyamız da, Müslüman dünyasında, hak ve adalet çerçevesinde yürüteceğiz. Bu da inanç ister, cesaret ister. Bunu büyük Türk Milletimizin bu inanç ve cesareti ortaya koydu. Ve önümüzde çok önemli bir yolun başlangıç adımını attı” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANMIZIN CESARETİYLE YÜRÜTECEĞİZ"

Ercoşkun, açıklamasında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti ile yürüyeceklerini söyleyerek “Bundan sonra da büyük Türk Milleti'nin temsilcisi olarak, bizlerde üzerimize düşen vazifenin bilinciyle, önümüzdeki süreci Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın cesaretiyle, iradesiyle, ferasetiyle yürütmeye kararlıyız” dedi.