Andımız’da “Kocaman” hata!

Haber: C. Kutay Aykan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanlığı tarafından alternatif kutlama töreni düzenlendi. Anıt Park’ta düzenlenen törene siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunan törenin son kısmında emekli öğretmen Remzi Kocaman katılımcılara Andımız’ı okuttu.

YANLIŞ OKUDULAR

Ne olduysa Andımız’ın okunduğu anda oldu. Kalabalığa andımızı okutan emekli okul müdürü Remzi Kocaman, andımızda geçen ‘Küçüklerimi korumak’ cümlesini, ‘Büyüklerimi korumak’ şeklinde okunmasının ardından törene katılanlar kendilerini gülmekten alamadılar. Yapılan hata sonrası kısa süre gülüşmelerin yaşandığı tören, yanlışın düzeltilerek andımızın tekrar okunmasıyla son buldu.

BU İLK SKANDAL DEĞİL

Öte yandan geçtiğimiz yıl yine Anıt Park’ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı alternatif töreninde de Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı öğretmen Güllü Yaman, Andımız’ı yanlış okumuş. Andımız’ın okullarda tekrar okutulmasının tartışıldığı o günlerde böyle bir skandalın yaşanması hem yerel hem ulusal kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.