Aniden alev aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Muhammet Yavuz idaresindeki soğuk hava depolu ticari araç, Aktaş Mahallesi Nazlı Sokakta bulunan Bolu Sucuk firmasına geldiği sırada alev aldı. Aracın motor kısmından çıkan alevleri gören sürücü Muhammet Yavuz, durumu hemen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yavuz, alevlerin motor kısmını sarması sonrası işyerindeki arkadaşlarının da yardımı ile yangına müdahale etti. Alevler, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrollerini yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

“YANGIN TÜPLERİYLE HEMEN MÜDAHALE ETTİK”

Araç sürücüsü Muhammet Yavuz olayı şu sözlerle anlattı: “Mezbahaneden geldim, aracı park ederken duman çıktığını ve yanık kokusu geldiğini fark ettim. Aracı durdurup hemen araçtan indim. Dumanlar çıkmaya devam ediyordu. Kaputu açtıktan sonra yangın tüpleriyle hemen müdahale ettik, bu arada itfaiyeye haber verdik. Yolda olsak söndürme ihtimalimiz yoktu. Arabadaki yangın tüpü yeterli olmayacaktı. Çok şükür iş yerimizde meydana geldi, hemen müdahale etme şansımız oldu. Daha sonra trafik ve itfaiye ekipleri gelerek gerekli raporları tuttular.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 16:59