Aniden alev aldı

Bolu Dağı Tüneli’nde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Aniden alev aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hamdi Bilir idaresindeki 34 HC 171 plakalı otomobilde, Bolu Dağı Tüneli’nde seyir halindeyken yangın çıktı. Aracının önünden dumanlar çıktığını gören Bilir, otomobilini sağ şeride çekerek ailesiyle birlikte aşağı indi. 
İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale aracı ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin çekiciye yüklenerek götürülmesi üzerine trafik tekrar normale döndü.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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