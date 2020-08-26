Aniden yola fırladı, minibüs çarptı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Gölyüzü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 AEV 882 plakalı minibüs, İstanbul istikametinde seyrederken önüne aniden yan yoldan elektrikli bisiklet çıktı. Minibüs sürücüsü son anda direksiyonu kırmasına rağmen elektrikli bisiklete çarpmaktan kurtulamadı. Çarpmanın şiddeti ile elektirikli bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı ile kaza yerine 112 sağlık ve emniyet ekipleri sevkedildi. Kaza sebebiyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken yaralı bisiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. Yaralı bisiklet sürücüsü daha sonra tedavisine devam edilmek üzere ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.