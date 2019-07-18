Anıt ağaçlar yıllara meydan okuyor

Haber: Esra Öztürk

Mengen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gökçesu Orman İşletme Şefliğinde bulunan ve 2004 yılında tescili yapılan Mamatlar Yaylasındaki anıt meşe ağaçlarının varlığı bütün ihtişamıyla görenleri şaşırtıyor. Hem ilimiz Bolu hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyan anıt meşe ağaçlarının görüntüsü devamlılığı açısından bakım çalışmaları da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda İşletme Müdürlüğü tarafından anıt ağaçların bulunduğu alanlarla ilgili doğal güzelliğinin bozulmadan bakımlarının yapılması çalışmalarının devam ettiği ve özellikle alt tabakada bulunan çalımsı formdaki bitkilerin temizlenerek burada bulunan meşelerin etrafının açıldığı bildirildi.

Hem teknik hem de görsel amaçlı çalışmaların yapılması yöredeki köylüleri, gurbetten köylerine gelen vatandaşları ve yöreyi gezmeye gelen misafirleri sevindirdiğini ifade eden İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner, biyoçeşitliliğin çok fazla olduğu yaylada, bitki çeşitliliğini belirleme ve tanıtma amaçlı çalışmaların yapıldığını; Mamatlar Yaylası ve çevresindeki doğal güzellikleri koruma konusundaki çalışmaların da hızla devam ettiğini belirtti.