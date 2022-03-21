Anıta çelenk koydular

Haber: Ceylan Beykoz

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önüne orman personeliyle birlikte gelen Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Şentürk yaptığı açıklamada; “Ormanlar ülkelerin değil dünyanın ortak değerleri arasında yer almaktadır. İnsan yaşamı için önemli olan üstelik yenilenebilen, yani tükenmez özelliği olan orman kaynaklarımızı korumak, her yaştaki vatandaşlarımızın birinci önceliği olmalıdır. Bizler orman teşkilatı olarak adeta vatan savunması anlayışıyla ormanlarımızı koruyup kollarken, aynı bilinçlenmenin toplum düzeyinde olması halinde ormanlarımız gelişecek, gelecek nesillere taşınacak ve insanlarımız mutlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamış olacaktır" dedi. Şentürk, daha yeşil bir Dünya ve Türkiye için yıllardır mücadele eden köklü teşkilatımızın her kademesinde görev yapan, doğa için üreten, yeşil vatana gönül veren siz değerli mesai arkadaşlarımın 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı kutlarım açıklamasında bulundu.​