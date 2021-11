Anıtpark’ta Ata’ya saygı nöbeti

Haber: Okay Özcan

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) gençlerin geleneksel hale getirdikleri Ata nöbeti bu yıl da Anıtpark’ta bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’ncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa CHP’li gençler başta olmak üzere Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Rasim Özdemir, CHP Bolu Belediye Meclis Üyesi Cevat Çatladı, CHP İl Genel Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Erhan Beykoz ile CHP Merkez İlçe Eski Başkanı Çetin Uç, CHP Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karagöz ve çok sayıda genç katıldı.

“SAYGI, SEVGİ, RAHMET VE GİDEREK ARTAN ÖZLEMLE ANIYORUZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83. yılında saygı, sevgi, rahmet ve giderek artan özlemle anıyoruz. 10 Kasım sadece Atamızı andığımız bir gün değil, onun ilke ve inkılâplarını, eserlerini andığımız anladığımız gündür. Yolumuzu aydınlatan mirası Cumhuriyet, bize geleceğe attığımız her adımda güç vermektedir. Diğer mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi ise bizim yolumuz, altı oklu bayrağı gururumuzdur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak her daim Ata'mızın izinde, aydınlığa yürüyeceğimize söz veriyoruz. Cumhuriyet halk partisi gençleri olarak her daim onun ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. Her yıl yaptığımız gibi bu yılda Anıtpark’ta genç kardeşlerimizle birlikte Ataya saygı nöbetindeyiz. Burada bizi yalnız bırakmayan tüm genç kardeşlerimize teşekkür ederim” dedi.