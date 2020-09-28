Anız yakma!

Haber: N. Halid Altundal

Çığırtkanlar mahallesi Çığırtkanlar mezarlığı arkasındaki henüz yeni ürün kaldırılmış tarlada anız yangını çıktı. Saat 14:30 sularında çıkan yangını çevreden fark eden vatandaşlar 112 acil Servis telefonuna durumu bildirdi. Yangın haberini alan Bolu belediyesi itfaiye ekipleri çok kısa sürede anız yangınının meydana geldiği tarlaya ulaştı. Yangın oluşan tarlanın yol uzaklığı nedeniyle tarlanın yakınına girmek için yol arayan itfaiye ekipleri diğer tarlaların arasından geçerek anız yangınının devam ettiği bölgeye ulaştı. Yanan otların mısır ekili tarlaya birkaç metre kala söndürme işlemine başlayan itfaiye ekipleri kısa sürede anız yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Anız yangınının yaşandığı tarlaya bitişik arazi de yaklaşık on dönüm alana mısır ekili olan tarlanın sahibi Nuran metin Gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Metin, “Komşular haber verdi tarlanız yanıyor diye koştuk geldik. Bu gördüğünüz durumu biz de gördük. Biz geldiğimizde belediye itfaiye ekibi de zaten gelmişti ve yangın söndürme çalışmasına başlamıştı. Eğer itfaye zamanda yetişip söndürmeseydi hem ürünümüz mahvolacaktı hemdeki buradaki evler büyük bir tehlike yaşayacaktı. Çok şükür yangın söndürücü ama bu yangını çıkartan kimse mutlaka bulunup cezalandırılması gerekir. Çok büyük bir tehlike atlattık belediyeye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 15:31