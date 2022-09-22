Anız yakmanın yasak olduğunu unutmayın

Eylül ayında hızla kuruyan çalılık ve otluk alanlar yangın riskini arttırdı. Ormanlık alanlarda, tarla ve bahçelerde anız yakma, bağ bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, piknik ve çoban ateşi, yol kenarlarına izmarit, cam şişe vb. çöp atma gibi orman yangınlarına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulması gerektiğini hatırlatılan açıklamada yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “ürün hasadını müteakiben toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların yok edilmesi ve ikinci ürün ekimi için hazırlık yapmak maksadıyla yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Anızların yakılması münasebetiyle çevreye ve doğaya ciddi anlamda zarar verilmekte, orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açmaktadır. Komşu tarlalara yangın sıçraması, diğer ürün sahiplerini de mağdur etmektedir. Yerleşim birimlerine yakın yerlere hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanmasına sebep olmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl bölgemizde ve ülkemizde milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Anız yakanlar hakkında, “anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci (Emre aykırı davranış) maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. 2022 yılı için anız yakanlara dekar başına 109,49 TL idari para cezası uygulanacaktır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır hükmü bulunmaktadır” uyarısı yapıldı.