Anız yangını her yeri sardı

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün öğle saatlerinde ilçedeki Kazanlar köyü ve Avşar arasında çıkan anız yangını ihbarı aldı. Hemen harekete geçen ekipleri Anız yangınına Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Orman İşletmesi ile birlikte müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Gerede İtfaiyesi ekipleri ayrıca yine öğle saatlerinde 112’den gelen bir anız yangını ihbarını değerlendirdi. Dayıoğlu Mahallesi’nde çıkan anız yangınına müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

MUTFAK TAMAMEN YANIYORDU

İtfaiye ekipleri son olarak öğleden sonra mutfak yangını ihbarı aldı. Gerede Yenimahalle Mahallesinde bir binanın ikinci katında bulunan dairenin mutfağında çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye erler, yangın büyümeden söndürdü. Yangın sonucu mutfakta maddi hasar meydana geldi.