Anız yangınına zamanında müdahale

Haber: Esra PERÇİN

Samat Köyü mevkiinde saat 13.30 sıralarında çıkan anız yangını ihbarını alan Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa bir sürede anız yangını bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çevreye sirayet etmeden anız yangını söndürülürken, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bilinçsiz bir şekilde yakılan anız yangınlarının ormanlık alanlara da sıçradığını ve bu nedenle orman yangınlarının çıktığını, yüzlerce ağaç ve canlıların bu nedenle yok olduklarını belirterek vatandaşları anız yangını konusunda uyardı.