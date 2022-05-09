Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu, Yeni Yönetim Kurulunu Belirledi. Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nu 17 Nisan 2022 Pazar günü tamamlamıştı. Ramazan ayı münasebetiyle geciken Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak, görev dağılımında bulundu. Ankara Bolu Dernekleri yeni Yönetim ve Denetim aşağıdaki şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu

Ahmet Akbaş Başkan

Mustafa Aydınalp Başkan Vekili

Ramazan Yaman Başkan Vekili

Engin Ulaş Sekreter

Mehmet Bilgin (Muhasip) Başkan Yardımcısı

İhsan Yılmaz Başkan Yardımcısı

İsa Gökmenoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu

İrfan Bayar

Metin Alparslan

Nesrin Özer

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Akbaş kısa bir açıklama yaparak; “Uzun bir süredir Pandemim nedeniyle bir araya gelmemiz güçleşiyordu. İnşallah bu süreci atlattık. Federasyonumuza bağlı Derneklerimizle birlikte yeni projelerle Bolulularımızın hizmetinde olmaya özen göstereceğiz. Yine birlikte kahvaltı, yemek organizasyonları bir araya geleceğiz. Nasip olursa Bolumuza, İlçelerimize geziler düzenleyerek, hem tanıtacağız hem de hasretlik gidereceğiz. Bizler her ne kadar yönetime seçilsek de biz bir aileyiz, birlikte başaracağız. Şahsım ve Yönetim adına hemşehrilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 14:49