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26 Aralık 2017 Salı
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    • Ankara çağrı merkezinin devreye girmesi bekleniyor

    5 milyonluk yatırım çürüyor başlıklı haberimiz büyük yankı yarattı. Haberimiz üzerine Bolu Valiliği yazılı bir açıklama yaparak; “Ankara çağrı merkezinin tamamlanmasıyla birlikte entegre olarak Bolu Çağrı Merkezi de hizmete girecektir. Şu anda test çalışmaları devam ediyor denildi.

    26 Aralık 2017 Salı 13:54
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    Ankara çağrı merkezinin devreye girmesi bekleniyor
     Haber: Kasım ŞAHİN

    Konu hakkında Bolu Valiliği geniş çaplı şu açıklamada bulundu; 26 Aralık 2017 tarihli Olay Gündem Gazetesi’nin birinci sayfasında   “ 5 MİLYON LİRALIK YATIRIM ÇÜRÜYOR” başlığı altında yayınlanan haber ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması lüzumlu görülmüştür.

    İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek, İlimiz Çıkınlar Mahallesi 3713. Sokak No:2 adresinde yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü binasının 28.12.2015 tarihinde geçici kabulü, 28.12.2016 tarihinde ise kesin kabulü yapılmıştır.

    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezi projesi kapsamında yapımı tamamlanan İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Binasında, İçişleri Bakanlığı ile ASELSAN arasında Aralık 2016 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince Ocak 2017 tarihinde ASELSAN tarafından çağrı merkezi sisteminin kurulumu yapılmaya başlanmış ve sistem kurulumu Mayıs 2017 de tamamlanmıştır.

    Sistem kurulumu tamamlandıktan sonra, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen personeller tarafından Bakanlıkça belirlenen tarihlerde 112 çağrı merkezi personeli, çağrı merkezinde hizmet verecek diğer kurum personelleri ile birlikte sırası ile test çalışmalarına başlanmış ve test çalışmaları devam etmektedir.

    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, İllerde devreye alınacak 112 Acil Çağrı Merkezlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen Yeni Nesil 112 yazılım programı kullanılacaktır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca söz konusu Yeni Nesil 112 programının yazılımına devam edilmektedir.

    Ayrıca, İllerde devreye alınacak 112 Acil Çağrı Merkezleri, Ankara İlinde yapımı devam eden Acil Çağrı Veri Merkezi Binası ile entegre olarak çalışacaktır. Bu nedenle, Yeni Nesil 112 programının yazılımı ile Ankara Acil Çağrı Veri Merkezi Binasının yapımı ve sistem kurulumları tamamlandıktan sonra İlimiz ile birlikte bina ve sistem kurulumları tamamlanan 8 İl’in 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü binalarının İçişleri Bakanlığı tarafından devreye alınması beklenmektedir.

    İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Binası atıl vaziyette olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezinde test çalışmaları devam etmekte ve günlük olarak idari iş ve işlemler yapılmaktadır.

     

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