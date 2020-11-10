Ankara istikameti trafiğe açıldı

Haber: N. Halid Altundal

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara istikameti 14 Ekim’de ders yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Tünelin kapatılması sebebiyle Bolu Dağı geçişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yetkililer ulaşımın aksamaması için Ankara istikametinde küçük araçların geçişine izin verdi.

Yaklaşık 1 ay süren çalışmaların arından tünelin Ankara istikameti yeniden trafiğe açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “14 Ekim 2020 tarihinden itibaren Derz yenileme çalışmaları sebebiyle kapalı olan Bolu Dağı tünelinin İstanbul-Ankara istikameti çalışmalar tamamlandığından bugün saat 15.00’dan itibaren trafiğe açıldı. Emeği geçenlere teşekkür eder, tüm sürücülere hayırlı yolculuklar dileriz” ifadelerini kullandı.