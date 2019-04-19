Ankara, Metin'den vazgeçmiyor



Haber: C. Kutay Aykan

Ticaret Bakan Yardımcısı iken 31 Mart Yerel Seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bolu Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Fatih Metin'in seçimin kaybetmesinin ardından ne yapacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda yerel basınla bir araya gelen Fatih Metin konuyla ilgili olarak "Nerede görev verilirse biz onu yaparız" açıklamasında bulunmuştu. Aradan geçen zamandan sonra Fatih Metin'e yeni görev verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Metin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına getirildi.