Ankara, Metin'den vazgeçmiyor

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı olan eski Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yeniden Ankara'da göreve getirildi.

Ankara, Metin'den vazgeçmiyor


Haber: C. Kutay Aykan

Ticaret Bakan Yardımcısı iken 31 Mart Yerel Seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bolu Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Fatih Metin'in seçimin kaybetmesinin ardından ne yapacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda yerel basınla bir araya gelen Fatih Metin konuyla ilgili olarak "Nerede görev verilirse biz onu yaparız" açıklamasında bulunmuştu. Aradan geçen zamandan sonra Fatih Metin'e yeni görev verildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Metin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına getirildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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