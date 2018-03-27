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27 Mart 2018 Salı
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    • Ankara Turizm Fuarında Mengen fark yarattı

    22-25 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Travelexpo Ankara Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesine Mengen Belediyesi katılım sağlayarak stand açtı. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Mengen Belediye standı 4 gün boyunca açık kaldı.

    27 Mart 2018 Salı 10:45
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    Ankara Turizm Fuarında Mengen fark yarattı

    Haber: BMA

    Etkinliğin 3. Günü Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut katılım sağlayarak Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın yürüttüğü panelde konuşma yaptı. Başkan Bulut yaptığı konuşmada, Mengen markasının Gastronomi ve Aşçılık mesleğindeki yeri ve öneminden bahsederek bir Belediye Başkanı olarak sorumluluğunun büyük olduğunu belirtti. Türkiye’de bir ilk olarak 1985 yılında açılan Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi, sonrasında Aşçılık Yüksekokulu ve ardından 4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün açılmasıyla ve eğitimli aşçıların yetişmesiyle Mengenin aşçılık mesleğinde çığır açtığını dile getirdi. İzzet Baysal Vakfı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Mengen Belediyesi arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile ön lisans, lisans ve doktora tezlerinin yapılabileceği donanımlı bir Kampüs için ilk adımları attıklarını belirtti ve Mengen’in Aşçılık ve Gastronomide Eğitim Kenti olacağı açıklamasında bulundu.

    Panelde ayrıca Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivalimizden bahsederek “Bu yıl gerçekleşecek 33. Festivale TAŞPAKON’un getireceği 66 kent mutfağı ve 10 Ülke katılımı ile Uluslararası formatında muhteşem bir Festival gerçekleştireceğiz’’ açıklamasında bulundu ve tüm konukları Festivalimize davet etti. ASOMDER’in 22-29 Nisan tarihlerinde Mengen’de gerçekleştireceği 4. Ulusal Aşçılık Kampına değinen Başkan Turhan Bulut katılımcıları kampa davet etti. Bu muhteşem organizasyonda tüm emeği geçenlere tek tek teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

    Anahtar Kelimeler: 22-25, Mart, 2018, Tarihleri, Gerçekleştirilen

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