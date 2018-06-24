Haber: Semih BAYKAL

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü geçtiğimiz günlerde işadamları Şahin Karaoğuz, Yücel Karaoğuz, Öner Aktürk, Sait Koca, Ayhan Sümer ve Özgün Öktem’e üniversiteye destekleri ve katkılarından dolayı dostluk ve hayırseverlik payesi vermek için bir tören düzenledi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda gerçekleştirilen törene Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve işadamları katıldı. Törende Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından üniversiteye olan destek ve katkılarından dolayı Türkiye’nin beyaz et sektöründeki öncü markalarından olan Beypiliç’in Genel Müdürü ve Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca’ya "Üstün Dostluk ve Hayırseverlik Beratı Payesi" verildi. Dr. Sait Koca, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’e teşekkür etti.

Törende ayrıca iş adamları Şahin Karaoğuz, Yücel Karaoğuz, Öner Aktürk ve Ayhan Sümer'e de "Üstün Dostluk ve Hayırseverlik Beratı Payesi" verilirken Özgün Öktem'e "Üstün Dostluk Payesi Beratı" verildi.