Haber: Ceylan BEYKOZ

Büyük beğeni toplayan konsere Milli Eğitim Şube Müdürü Yücel Taşdemir, Prof. Dr. Suna Cevik, Prof. Dr. Ali Uçan, Prof. Dr. Feridun Buyukaksoy, Prof. Dr. Şeyda Çilden, Prof. Dr. Belir Tecimer, MÜZED Başkanı Refik Saydam, CSO Çello Sanatçısı Şinasi Cilden, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Durak, Proje Koordinatörleri Prof. Dr. Dolunay Akgül Barış, Prof. Dr. Uğur Alpagut ve çok sayıda davetli katıldı.

Konser öncesinde İnkılap, 60.Yıl ortaokulu ve Behiye Baysal Ortaokulları resim sergisi açılışı yapıldı. Serebral Palsili Çocuklar Derneği(SERÇEV) çocuk korosu, Koç Ortaokulu Orkestrası ve Mevlana Ortaokulu korosu verdiği konserle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Program konser ve sergide görev alan idareci ve öğretmenlere hediye takdimiyle son buldu.

Şehrimizi il dışında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ve başarının mimari öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ederiz.