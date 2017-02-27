Haber: Ceylan Beykoz

Yaklaşık 120 kişilik grup Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin ve Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl tarafından karşılandı. Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinden sonra günün anısı adına dernek tarafından plaketler verildi.

Geziye, Ankara Bolu Dernekler Federasyon Başkanı Mehmet Bilgin, Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar,Ankara Mudurnu Derneği Başkanı Haydar Çakırtekin, Göynük Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Öztürk'le birlikte, Ankara'da yaşayan Bolulular katıldı.

Mudurnu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden katılımcılar; " Biz Bolu'nun tüm ilçeleri için bundan sonra kültür elçisi olarak çalışacağız. Eşimizi dostumuzu her fırsatta Bolu'yu ziyaret etmeleri için teşvik edeceğiz" diye konuştular.

Rehber Başkan, Mudurnu gezisi sırasında gruba rehberlik de yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl " Hemşerilerimizi ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İl dışında yaşayan tüm hemşerilerimiz bizim tanıtım elçimiz olmalılar. Tarih ve kültür vadisi içinde yaşıyoruz, ilçemizi tanıtabilmek için büyük çaba gösteriyoruz. Bugün gelen tüm katılımcılara ve bizleri uzun zamandır görmediğimiz hemşerilerimizle buluşturan dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.