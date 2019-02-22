“Ankara’daki tecrübesini 31 Mart’ta taçlandıracak”

Haber: C. Kutay Aykan

Geçmişte bir dönem Bolu milletvekilliği ile üç önemli bakanlıkta 7 yıl bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Cumhur İttifakı’nın AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’e siyaset ve bürokrasinin desteği her gün katlanarak devam ediyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, adaylığı sonrası siyaset, bürokrasi, spor ve iş dünyasından pek çok önemli kişinin desteğini alan Fatih Metin için Bolu’ya geldi.

Köroğlu diyarı Bolu’da AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kıran, İl Başkanı Nurettin Doğanay, Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile Cumhur İttifakı kapsamında adaylığını geri çeken MHP’li İbrahim Doğan ve partililer tarafından karşılandı.

ESKİ MEVKİDAŞI İLE HASRET GİDERDİ

Bakan Yardımcısı Kıran, parti binasına çıkarak eski Ticaret Bakan Yardımcısı ve AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, İl Başkanı Doğanay ve partililerle sohbet etti.

“ÇALIŞMALARINA OMUZ VERMEKTEN ONUR DUYDUM”

Kıran, burada yaptığı açıklamada, Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’den övgüyle bahsederek “Bolu Belediye Başkan Adayımız, kıymetli ağabeyim, Bolu’muzun çok önemli bir değeri olan ve Bakan Yardımcılığı döneminde kısa süre de olsa birlikte çalıştığımız Fatih Metin beyi ve teşkilatımızı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyorum. Onun buradaki çalışmalarına bir nebze de olsa omuz vermekten onur duydum. Açıkçası onu Ankara’da özledik.” dedi.

“ANKARA’DAKİ TECRÜBESİNİ 31 MARTTA TAÇLANDIRACAK”

Fatih Metin’in önemli bir devlet tecrübesi olduğunu vurgulayan Kıran, “Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve oluruyla Bolu Belediye Başkan Adayı oldu. İnanıyorum ki Bolu halkının da teveccühüyle, Ankara’daki tecrübesini 31 Martta taçlandıracak, Bolu’ya çağ atlatacak proje ve hizmetlerle de doğup büyüdüğü şehrin geleceğini aydınlatacak. Ben kendisine başarılar diliyorum.” diye konuştu.

“GÖSTERİLEN TEVECCÜH 31 MART’IN MÜJDESİNİ VERİYOR”

Halkın AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği teveccühe dikkat çeken Kıran, “Buradaki birlik beraberlik, sokaklarda gördüğümüz teveccüh hem Belediye Başkan Adayımız Fatih Metin beye, teşkilatımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccüh 31 Mart’ın müjdesini veriyor. Bolulu vatandaşlarımızın bu kararının da şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün Bolulu vatandaşlarımızı da saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

METİN: “GENİŞ VE ETKİN ÇEVRESİYLE HER ZAMAN BOLU’YA DESTEK OLACAKTIR”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran’ı ağırlamaktan dolayı büyük mutluk duyduğunu belirten AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’de, “Bizde kıymetli Bakanımızın Bolu’ya yaptığı ziyaretten dolayı büyük mutluk duyduk. Kendisiyle siyasi ve bürokratik mesaiden ziyade abi-kardeş ilişkimiz var. Kendisi o mütevazi kişiliğin altında Türkiye’nin yetiştirdiği önemli değerlerden bir tanesidir. Bugün de Türk Dışişleri’nde etkin bir isim olarak yer almaktadır. Onun Bolu’ya yaptığı ziyaret bizler için büyük mutluk. Kendisi geniş ve etkin çevresiyle her zaman Bolu’ya destek olacaktır.” diye konuştu.