Ankara’daki toplantıya Fatih Kavak da katıldı

Haber: BMA

Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısını geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Ankara’da düzenlenen toplantıya Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak da katıldı. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda Enerji Kentleri Birliği’nin 2019 yılı faaliyet raporu, kesin hesabı ve denetim komisyonu raporu görüşüldü. Toplantıda ayrıca birlik encümen üyelerinin ve ihtisas komisyonları üyelerinin seçimleri de yapılırken Birliğin 2021 yılı bütçesi de görüşülerek karara bağlandı. Gün boyu süren toplantıda Enerji Kentleri Birliğine katılım ve ayrılmalar da görüşülürken tüzük değişikliği de masaya yatırıldı.