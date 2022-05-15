Ankaragücü taraftarından çirkin hareket!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleye temkinli başlayan ekibimiz 14. dakikada bulduğu ilk fırsatı Roshi ile değerlendirdi. Golden sonra maça ortak olan Boluspor karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan MKE Ankaragücü 47. dakikada Ghayas Zahid’in golü ile eşitliği sağladı. Beraberlik golünden sonra maçın son anına kadar eşitliği bozamayan kırmızı beyazlılar 90+1'de Jakob Novak'ın şutuyla galibiyeti buldu.

Son dakika gelen gol sonrası yaklaşık 30 kişilik Bolulu protokol üyelerimiz sevinci ile tüm stadı inletti. Boluspor yöneticilerinin ve Boluspor basınının olduğu yere çakmak, pet şişe, madeni para gibi yabancı maddeler atışı oldu. Özellikle gazeteci muhabir Önder Gökdemir e gelen su şişesinden dolayı boynundan yaralandı.

Boluspor yöneticileri ve taraftarların bulunduğu tribüne atılan yabancı maddeler ve sözlü tartışmalar sonucunda Boluspor eski Başkanları ve Ankaragüçlü taraftarlar arasında istenmeyen diyaloglar yaşandı. Maç sonunda Boluspor yöneticileri, basın mensupları ve taraftarları bekletilerek polis eşliğinde sahadan ayrıldı.