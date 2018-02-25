Haber: Aysun Beykoz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ankara'nın içme suyu sorununun çözülmesi amacıyla 2010 yılında yapımına başlanan Ankara içme suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi kapsamında Gerede tüneli ve regülatöründen oluşan Gerede sistemi inşaatının yılsonunda tamamlanması hedefleniyor.

Sahip olduğu 31 bin 592 metre uzunlukla Türkiye'nin en uzun su tüneli olma özelliği taşıyan Gerede sisteminin regülatör inşasının da tamamlanmasının ardından Ulusu deresindeki sular, Çamlıdere Barajı'na akmaya başlayacak. Gerede'den Çamlıdere Barajı'na yılda 226 milyon metreküp su taşıyacak projenin yüzde 87'si tamamlandı.