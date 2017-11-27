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27 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Ankara’ya 650 kişilik çıkartma yaptılar

    Ülkü Ocakları Bolu Şube Başkanı İsmail Akgül; “Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı olarak 26 Kasım pazar sabahı 650 kişilik Asena ve Bozkurtlarımızla sabah 05:30 da Ankara’ya çıkartma yaptık” dedi.

    27 Kasım 2017 Pazartesi 10:57
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    Ankara’ya 650 kişilik çıkartma yaptılar

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Başbuğ Alparslan Türkeş’in 100. Doğum yılına ithafen gerçekleştirilen 3.Türk Gençlik Kurultay programımız başbuğun kabir ziyareti,140.000 Bozkurt’la Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Arena kapalı spor salonunda birbirinden değerli sanatçıların katılımı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımızın,Bilge Lider Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli beyin konuşmaları ile son bulmuştur diyen Akgül, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı;

    Türk Milliyetçileri bitti,Bolu’da Ülkücü mü var diyenlere gerekli cevabı verdiğimizi düşünüyorum.Ankara sokaklarının Bozkurt sesleri ile inlemiş,dost ve düşman Ülkücü Hareketin gücünü derinden hissederek atacakları adımı bir kez daha düşünmek zorunda kalmıştır.Türk Gençlik çalıştayına ilimizden iki yüksek lisans öğrencisi katılım sağlayarak Türkiye eğitim sistemi,Türkiye’nin sorunları hakkında istişare ve önerilerde bulunarak Ülkemizin geleceğinde Ülkücü hareketin önemini vurgulamışlardır.Ülkücüler her daim Çınar gibi güçlü ve dik durmaya devam edecek her geçen günde gücüne güç katacaktır.Allah davası hak yolda inancımızı asla kaybetmeyip,her gün bir önce ki güne oranla daha fazla çalışıp Yüce Türk Milletinin hizmetinde olacağız.Yılmayacağız,başaracağız,başaracağız.Allah Türk’ü korusun ve yüceltsin.

    Anahtar Kelimeler: Ülkü, Ocakları, Bolu, Şube, Başkanı

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