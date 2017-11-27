Haber: Kasım ŞAHİN

Başbuğ Alparslan Türkeş’in 100. Doğum yılına ithafen gerçekleştirilen 3.Türk Gençlik Kurultay programımız başbuğun kabir ziyareti,140.000 Bozkurt’la Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Arena kapalı spor salonunda birbirinden değerli sanatçıların katılımı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanımızın,Bilge Lider Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli beyin konuşmaları ile son bulmuştur diyen Akgül, açıklamasını şu sözleriyle tamamladı;

Türk Milliyetçileri bitti,Bolu’da Ülkücü mü var diyenlere gerekli cevabı verdiğimizi düşünüyorum.Ankara sokaklarının Bozkurt sesleri ile inlemiş,dost ve düşman Ülkücü Hareketin gücünü derinden hissederek atacakları adımı bir kez daha düşünmek zorunda kalmıştır.Türk Gençlik çalıştayına ilimizden iki yüksek lisans öğrencisi katılım sağlayarak Türkiye eğitim sistemi,Türkiye’nin sorunları hakkında istişare ve önerilerde bulunarak Ülkemizin geleceğinde Ülkücü hareketin önemini vurgulamışlardır.Ülkücüler her daim Çınar gibi güçlü ve dik durmaya devam edecek her geçen günde gücüne güç katacaktır.Allah davası hak yolda inancımızı asla kaybetmeyip,her gün bir önce ki güne oranla daha fazla çalışıp Yüce Türk Milletinin hizmetinde olacağız.Yılmayacağız,başaracağız,başaracağız.Allah Türk’ü korusun ve yüceltsin.