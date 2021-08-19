Ankara’ya gidiyorlar

Haber: C. Kutay Aykan

Memur-Sen Bolu Şubesi, hükümetin zam teklifini zam teklifini kabul etmeyerek yeni zam teklifi sunacaklar. Hükümetin 2022 yılı için %5+6, 2023 yılı için ise %6+6 verdiği zam teklifine karşılık Memur-Sen Bolu Şube Temsilcisi Ahmet Koçak, 2022 yılı için %21+3 ve 2023 yılı için %17+3 teklifini sunacaklarını açıkladı. Bu yüzden seslerini duyurmak için Bolu Memur-Sen üyeleri Ankara’ya gitmek için yola çıktı. Memur-Sen Bolu Şube Temsilcisi Ahmet Koçak, “kamu çalışanları devletin yükü değil gücüdür, gören gözüdür, işiten kulağıdır” dedi.

“BÜYÜYEN TÜRKİYE’DEN HAKKIMIZI BÜYÜYEN EKONOMİDEN PAYIMIZI İSTİYORUZ”

Ahmet Koçak, Ankara yolculuğuna çıkmadan önce yaptığı açıklamada, “Malumunuz olduğu üzere 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6.dönem toplu sözleşme görüşmeleri, 26 Temmuz itibariyle başlamıştı. Yetkili konfederasyon ve diğer konfederasyonların teklifleri, kamu işveren heyeti yani hükümete sunulmuş, 2 Ağustos’ta ise görüşmeler başlamıştı. Aradan geçen süre zarfında yine hepinizin malumu olduğu üzere konfederasyonlar olarak hükümete 2022 yılı için %21 + %3 refah payı, 600 TL seyyanen zam. 2023 yılı için %17 + %3 refah payı olmak üzere tekliflerimiz iletilmişti. Bunun yanında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere, 3600 ek göstergenin, eş yardımının artırılmasının, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılmasının, vergi limitinin %15 ile sabitlenmesi, bunun öncesi ve sonrası izinlerinin artırılması gibi yüzlerce talebimiz kamu işveren heyetine sunulmuştu. Kamu işveren heyeti ilk defa 12 Ağustos’ta teklifini açıklamış ve 2022 yılı için %5+6, 2023 yılı için ise %6+6 vererek kamu çalışanlarını, kamu emeklilerini bir anlamda sukut-u hayale uğratmıştı. Buradan haykırıyoruz, yetkili konfederasyon olarak, 19 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’da Ankara Tandoğan Meydanı yeni adıyla Anadolu Meydanında kamu çalışanlarının, emeklilerin sesini haykıracağız. Biz ekonomik verilerin, TÜİK göstergelerinin söylediği şekilde istiyoruz yani büyüyen Türkiye’den hakkımızı büyüyen ekonomiden payımızı istiyoruz. Herkes bilsin şunu bir kez daha ifade ediyoruz, ‘kamu çalışanları devletin yükü değil gücüdür, gören gözüdür, işiten kulağıdır’ bu anlamda devlet memurları çalışırsa, devleti vatandaş karşısında görür” ifadelerini verdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 15:04