Ankete tüm vatandaşlar katılabilir

Haber: Gönül Olutürk
Bolu Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin iyileştirilmeye açık alanlarının tespiti ve çözüme yönelik stratejilerin geliştirilmesi amacıyla bir anket çalışması başlattığını duyurdu. 2020-2024 Stratejik Plan Dönemi’ne hazırlık amacıyla başlatılan anket, belediyenin web sitesi üzerinden oylamaya açıldı.
Ankete katkı vermek isteyen tüm vatandaşların https://www.bolu.bel.tr/vatandasanketi/ linkinden ankete erişim sağlayarak soruları cevaplayıp Bolu Belediyesi’nin hizmet kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunabilecekleri ifade edildi.Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 11:21