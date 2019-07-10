Ankete tüm vatandaşlar katılabilir

Bolu Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Dönemi’ne hazırlık amacıyla anket çalışması başlattı.

Ankete tüm vatandaşlar katılabilir

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin iyileştirilmeye açık alanlarının tespiti ve çözüme yönelik stratejilerin geliştirilmesi amacıyla bir anket çalışması başlattığını duyurdu. 2020-2024 Stratejik Plan Dönemi’ne hazırlık amacıyla başlatılan anket, belediyenin web sitesi üzerinden oylamaya açıldı.

Ankete katkı vermek isteyen tüm vatandaşların https://www.bolu.bel.tr/vatandasanketi/ linkinden ankete erişim sağlayarak soruları cevaplayıp Bolu Belediyesi’nin hizmet kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunabilecekleri ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 11:21
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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