Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

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Geçtiğimiz yıllarda Sevgili Okan Bayülgen’in bir programında konuklar işitme engelli satranç oyuncularıydı. Tabi programa gelirken yanlarında işaret dili tercümanlarını da getirmişler. Bu şekilde programda konuşulanları anlayabiliyorlardı. Bir ara Okan konuşurken işitme engellilerden biri orta parmağı ile bir işaret yaptı. O işareti de canlı yayında herkes gördü ve bir süre sonra reklam arası verildi.

Okan Bayülken reklam arasında gidip işaret dili tercümanına “ bu arkadaş böyle bir işaret yapıyor bunun anlamı ne yoksa bana küfür mü ediyor diye sormuş “ tercümanda hayır Okan bey biraz önce sahnede anlattığınız şeyleri çevirdim. onlarda o konuda size “BOŞ KONUŞUYORSUN” diye o işareti yapıyorlar.

İşareti anlatmaya çalışayım “Yumruk yapılan bir elde orta parmak açık olarak yan yatıksa işaret dilinde bu boş konuşuyorsun işaretiymiş.”

Tabi usta şovmen bunu öğrenince rahat durur mu? İşaretin ne anlama geldiğini açıklayarak tüm program boyunca susturmak istediği konukların karşısına geçerek. Boş konuşuyorsun işareti yapmıştı. Aslında bir bakıma çaktırmadan hem izleyicileri güldürmüştü hem de o işaretin kötü bir anlam ifade etmediğini herkese öğretmişti. Eğer açıklamasaydı belki de Radyo Televizyon Üst Kurulu yanlış anlayıp kanala ceza verebilirdi.

Yazıya Okan Bayülgen’in programında yaşanan bu ilginç ve esprili olayı anlatarak başlayınca hafif bir tebessüm ile Onur niye böyle başladı acaba diyorsunuz değil mi? hemen açıklayayım

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Adana’da bir minibüste işitme problemi olan bir genç ortada hiçbir sebep yokken 4 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Kamera görüntülerini izlediğimizde 4 saldırgana minibüsteki diğer yolcular tarafından müdahale edilmediği görülmüştü. İnsana bu kadar duyarsız olunabilir mi sorusunu sorduran bir sahneydi.

Ben görüntüleri defalarca izledim ve bu olayı takip etmeye karar verdim. Çünkü saldırganların ne diyeceğini böyle bir olaya niye kalkıştıklarını merak ediyordum. Laf aramızda birazda bahaneleri tahmin ediyordum. Neyse bu 4 saldırgan yakalandı ifadeleri alındı. Hadi bilin bakalım o genci dövme sebepleri neymiş

Ulusal basında yayınlanan haberlere göre saldırganların ifadeleri kısaca şöyle

Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılardan biri "Alkollüydüm, pişmanım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bir diğer saldırgan ise "Vurduklarımın çoğu denk gelmedi" diyerek yüzsüzlüğünü ortaya koydu. Biri ise "Bize el kol hareketi yaptı" dedi.

Saldırganlar tutuklandı ama açıkçası ifadelerin çoğu beni şaşırtmadı “alkollüydüm, el kol işareti yaptı. Onun için dövdüm. Birde engelli olduğunu bilmiyordum demiş biri” kim bilir o dövülen genç işaret dili ile dövenlere ne anlatmak istedi. Elini kolunu oynatmaya başlayınca anlamayıp “ vay sen bize el kol işareti yaptın “ diyerek üstüne saldırdılar bu saldırganlar ne ceza alır bilmem. Ben zekice bir ceza almalarını ve bu ceza sayesinde yaptıklarını hayatları boyunca unutmamalarını istiyorum

Aslında mantıklı düşünürsek maalesef ülkemizde aynı durumda aynı hareketi yapabilecek çok kişi var. Çünkü duyma ve konuşma yetersizliği olan arkadaşların engeli uzaktan bakınca anlaşılmıyor. Bizde her el kol hareketini başka manalarda anlamaya çok meyilli bir milletiz birde bu konuda yeterince bilgimiz eğitimimiz olmadığı için yanlış anlayıp bu tür olaylara sebebiyet veriyoruz

İşte tam burada yetkililere bir önerim olacak, mesela şimdi sokağa çıksam her hangi birine sorsam İngilizce biliyor musunuz? Diye 10 kişiden 9 u çat pat İngilizce biliyorum der. Fransızca, Almanca, gibi dilleri sorsam bilen kişi sayısı düşer ama yine bilinir çünkü okullarda eğitim alınırken bunlar öğretiliyor. Peki, iş yaşantısı ve tatil yerleri dışında sokakta İngilizce bilen bir turist ile karşılaşma oranımız mı fazla, yoksa işitme engelli işaret dili bilen biriyle karşılaşma oranımız mı? Bence İşitme engelli biriyle her yerde karşılaşma oranımız daha yüksek. Peki, öyleyse işaret dili niye okullarda İngilizce gibi öğretilmiyor?

Bakın arkadaşlar bu olayda bile eğitimin önemini ve bizim nasıl bir toplum olmaya başladığımızı görüyoruz. Daha duyarlı ve birbirini anlayan bir toplum için önce bilgili olmak lazım. Bunun içinde laf olsun torba dolsun diye değil gerçekten eğitim vermeliyiz, eğitimli insanlar yetiştirmeliyiz. Bu tür suç işleyen kişilere de caydırıcı cezalar vermeliyiz. Unutmayın ancak birbirimizi anlamaya çalışırsak şiddeti ve kaba kuvveti yeneriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…





