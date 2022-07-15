ANLAŞILIR BİR DİL KULLANMALISINIZ !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Yazarlığa ve gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda yani yaklaşık 10 yıl önce yerel bir haber sitesinde de yazı işleri sorumluluğu da yapmıştım. Orada ekiple ilk toplantımızda benim bilişim ve teknoloji işleriyle ilgili bilgim olduğu için sitenin genel yayın yönetmeni ile teknolojik terimleri kullanarak IP TV yi biz yapabilir miyiz? Diye hoş bir sohbet etmiştik ancak yanımızdaki arkadaşlarımızın teknik terimleri bilemeyeceğini atlamışız.

Toplantı esnasında bir ara yanımda oturan arkadaşa baktım. Şaşkın şaşkın bakışlarıyla adeta bize siz ne diyorsunuz IP TV ne? server ne? Bant genişliği ne demek? O dediğiniz sayılar ne işe yarıyor? Diyordu. O zaman Bir gazeteci ve yazar olarak benim yapmaya çalıştığım şey herkes tarafından anlaşılır olabilmek ise ne anlatırsam anlatayım. Hiç bilmeyen birine anlatır gibi anlatmam gerektiğini anlamıştım. Tabii o toplantıda konuşmalarımızdan bir şey anlamayan arkadaşlarımıza sonradan bunları sade bir dil ile anlattım.

Şimdi bana sorsanız yaptığın işte en çok neye dikkat ediyorsun diye size anlaşılır ve net bir dil kullanmaya ve olabildiğince kimsenin kalbini kırmamaya derim. Bunları ne kadar başarabiliyorum takdir sizin ama gelen mesajlardan sokakta beni yakalayan ve konuşur gibi yazıyorsunuz diyen insanları görünce birazcık başarılı olmuşum gibi hissediyorum.

Ancak bazı gazeteci ve televizyoncu arkadaşların bu dediğim şeylere hiç dikkat etmediğini görüyorum. Niye böyle diyorsun? Diye soracaksınız. Hemen anlatayım ben televizyonlardaki sohbet programlarını izlemeyi çok severim. Hele hele bana bir şey katacak bir şeyler öğrenebileceğim insanlar programda varsa hiç kaçırmam. Gerçi günümüzde televizyonlar da anlattığım gibi programlar pek yapılmıyor. Buda açıkçası üzüldüğüm bir konu.

Geçtiğimiz günlerde televizyonu karıştırırken bir haber kanalında bir sohbet programına denk geldim. Konusu serabrel palsi idi yani Türkiye’de serabral palsili bireylere nasıl tedavi uygulanıyor. Nasıl eğitimler veriliyor konusu konuşuluyordu. Konuyu 43 senedir bire bir yaşayan biri olarak İlgimi çekti izlemeye başladım. Bu arada konuşanların biri hariç hepsi doktor ve akademisyendi. Böyle olunca kendilerini kaptırdılar benim bile anlamayacağım terimler kullanmaya başladılar.

Yani sözün kısası programı izlerken kendimi akademik bir toplantı izliyor gibi hissettim. Ben konuyu yaşadığım için konuşulanları az buçuk anladım. Ancak konuyu hiç bilmeyen biri için anlatılmaya çalışanları anlamak baya bir zor ve sıkıcıydı. Yaşanan sorunlar sıkıntılar dile getirilmedi. Hâlbuki televizyonda bu tür konuları konuşuyorsanız yaşanan sorunları da dile getireceksiniz.

Dünyanın en iyi doktoru en üst düzey akademisyeni olabilirsiniz. Ancak izleyenlere öğrenci muamelesi yaparsanız çok fazla teknik cümle kurarsanız anlatmaya çalıştığınız şeyi hiç kimse anlamaz. Bu arada programcı arkadaşların yurt içinden çok az görüntü kullandıkları da gözümden kaçmadı. Sonra orada bir annemiz varmış 3 çocuğu varmış üçü de serabral palsili yani beyin felçli bireylermiş ve eğitim hayatları gayet başarılıymış. Peki, bu arkadaşlar nasıl eğitim alıyor ya da aldı? Ne gibi eğitim teknikleri uygulandı. Gittikleri okullarda ne gibi zorluklarla karşılaştılar? Herkesin anlayacağı bir dil ile anlatsanıza.

Bakın arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Bu tür sohbet programları olmalı hatta daha çok yapılmalı bu konular daha çok konuşulmalı sorunlar anlatılmalı çözüm yolları öneri şeklinde sunulmalı ama akademisyen toplantısı gibi olmamalı çünkü herkes akademik dile hâkim olamaz. Ayrıca bence hayattaki en basit şey bak onlar yaptı demektir. Esas yapılması gereken onlar başarırken neler yaşadı diye sorgulamak ve anlatmaktır.

Eğer biz bu programlarda bunları sorgular anlaşılır bir dil ile anlatırsak o zaman birçok sorunu çözer birçok insana bakın bu arkadaşlar böyle yaptı bu yollardan geçti diye örnek gösterip yol açabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla. Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 02:11