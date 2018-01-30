Haber: Semih Baykal

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında uzun süredir işçilerin alacakları zamlar konusunda bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Arçelik’te çalışan işçilerde, sendika önderliğinde iş bırakma, bant durdurma ve sokaklara inerek eylem yapmıştı. Son olarak işçiler 2 Şubat’ta grev kararı almış, ancak Bakanlar Kurulu kararıyla grev kararı 60 günlüğüne ertelenmişti. İşçilerde bunun üzerinde iki vardiyada yarım saat iş durdurma eylemlerine başlamıştı. Dün saat 18:00’da Türk Metal Sendikası ile MESS maaş zamları konusunda tekrar görüşmeler başladı ve sabah 06.00’a kadar sürdü. Uzun süren görüşmenin ardından Türk Metal Sendikası ile MESS anlaşmaya vardı. Türk Metal’in yaptığı açıklamada, ‘MESS ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlanmış ve sözleşme bağıtlanmıştır’ denildi. Anlaşmadaki zam oranları ve ayrıntıların da Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak tarafından açıklandı.



İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI



Kavlak’ın sözleşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklamaları şöyle: – Sözleşme 2 yıllık imzalandı. – Çekme gereğince 31 Ağustos 2017’deki saatlik ücretleri 1 Eylül 2017’den itibaren geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek. – Herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş verilecek. – Kıdem zammı her yıl için 30 lira olacak. 15 yılda kıdem zammı sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli işçiler kıdem zammı olarak aylık 450 lira alacak. – Ayrıca kıdem yılını 1 Ocak 2017’den önce iş başı yapan herkes alacak. – Sosyal hakları haricinde 1 yılını dolduran işçi en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden kazanım elde edecek. Bu zamların ortalama getirisi 24.63 oldu. Bunun açılımı da şöyle: Çekmeden 1.18, seyyanen zamdan yüzde 15.83, kıdem zammından ise yüzde 7.62 – Sosyal haklarla alınan zam oranı ise yüzde 23 oldu. Bunun getirisi aylık 50 lira 91 kuruş. Bunun da totalde aylık getiri yüzde 1.68 – Zam oranları ile sosyal yardımların kümülatif toplamı yüzde 26.31 – Zamlar işe giriş yılına göre değişiklik göstermekte.

EK HAKLAR

– Tamamlayıcı sağlık sigortası – Maddi getirisi yıllık 480 lira – Kayınvalide ve kayınbaba vefatında 3 günlük izin – Postabaşı tazminatı – Saat başı yüzde 8