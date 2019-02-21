ANLAYIŞ - OKUYUCU MEKTUBU

.

Verilen zamanı boşa geçirip vatandaştan tekrar yetki istemeye yüzünüz yoksa, artık değişim zamanı gelmiş demektir. Benim seçmene tavsiyem oyunuza talip olan insanlara bu bağlamda bakmanız gerektiğidir. Bolu belediye başkanı tekrar aday olmadı, olmamasının gerekçesini bilmiyoruz mutlaka bir değerlendirme yapılmıştır. Yerine aday olan Fatih Metin beyin yaptığı hizmetleri ve bürokrasideki yaklaşımları ve Bolu için katkılarını değerlendirmek lazım Aynı şekilde Tanju Özcan bey içinde söyleyebiliriz. Bolu’yu mecliste temsil eden milletvekillerimizdendi orada Bolu için yaptığı mücadeleyi biliyoruz. Şunu belirtmek istiyorum, kim daha samimi daha özgür ve gerçekten sizden biri, yaklaşımınız buna göre olsun. İçten samimi ve iş yapma ve yaptırma becerisi olan ekip çalışmasına önem veren projelerini halkın menfaatleri için yapan bir başkana ihtiyacımız var.

Yoğurdum kara diyen birini görmedim onun için değerlendirme yaparken söyleme değil gerçekten yapılabilir olmasına dikkat edelim. Bolu’nun ihtiyaçlarına cevap verip vermeyeceğine bakalım. Demokratik hayatın gereklerine göre hareket edelim, adayların bunu ne kadar önemsediklerine ve bizimle beraber yönetime talip olduklarına dikkat edelim.

Seçimden sonra kapılarını kapatıp özel kalemiyle vaktini geçiren bir başkan mı olacak yoksa kapılarını halka açıp sürekli vatandaşlara beraber mi olacak buna bakalım. Dedik ya yaptıkları yapacaklarının garantisidir. Hangi adayla gerçekten daha çok vakit geçirdiniz, hangi aday sizin için bir şeyler yaptı hafızalarınızı bir yoklayın. Hangisi geliyor aklınıza, daha doğrusu hangisi sizin için ve Bolu için bişeyler yapar değerlendiririz.

Üzüntünüzde, Sevincinizde kim sizinle oldu, içten ve samimi bir şekilde tasa ve sevincinizi paylaştı bunlara da bakmak lazım. Bolu dediğimiz yer çok büyük bir metropol değil bir şekilde siyasetçi olanlarla vatandaş karşılaşıyor. Onun için objektif değerlendirme daha kolay yapılabilir. Türkiye’nin ekonomisini düzeltmesini beklemiyoruz Enflasyonu sıfırlamasını beklemiyoruz ama Bolu ya belediye başkanı olacak olan kişiden beklentilerimiz var. Temiz bir şehir bekliyoruz, kış ayları için hava kirliliğinin olamamasını bekliyoruz.

Belediye imkanlarının halkın ihtiyaçlarına duyarlı kullanılmasını bekliyoruz. Boluspor için katkı bekliyoruz. Velhasıl hayatımızın daha fazla güzelleştirilmesini ve kolaylaştırılmasını bekliyoruz.