Haber: Aysun Beykoz

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen, nöbet dönüşü evine giderken bir kamyona arkadan çarpan aracının içinde hayata veda etti. Eğitim hayatını Bolu'da tamamlayan Şen için meslektaşları tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda öğretim üyesi, asistan ve sağlık çalışanının katılımıyla yapılan anma töreninde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Güzel Kurtoğlu tarafından bir açıklama yapıldı.

Kurtoğlu, "Bizim için buruk bir gün. Bolu'da yetiştirdiğimiz çok güzel bir öğrencimizi kaybettik. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz" İfadelerini kullandı.