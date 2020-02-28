Anma töreni programı belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’ya sayısız eser kazandıran, Bolu’nun mimarı büyük hayırsever İzzet Baysal’ın vefatının 20. Yılında da düzenlenecek törenlerle anılacak. 5 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00’de Anıt mezarda başlayacak törende BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Valisi Ahmet Ümit’in konuşmalarının ardından, Bolu Müftüsü Orhan Genç tarafından hatim duası yapılacak.

İzzet Baysal’ı anma törenleri anıt mezar programının ardından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans salonunda devam edecek. Buradaki tören, İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafından İzzet Baysal Vakfı sunumu ile başlayacak. Törende, “Çalışanlarının Dilinden İzzet Baysal” adlı kısa film gösterimi de yapılacak. Salon programı, İzzet Baysal Vakfı tarafından Uluslararası yayın yapan öğretim elemanlarına verilecek ödüllerin takdiminin ardından ikramla sona erecek.

İzzet Baysal’ı anma törenlerine katılmak isteyen vatandaşlar için 5 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00’te Belediye Meydanı, Siteler Camii, Meslek Yüksekokulu ve Kalıcı Konutlar Camii önünden kampüse araç kaldırılacak. Hava koşulları uygun olmadığı takdirde, Anıt Mezarda sadece dua edildikten sonra salon programına geçilecek.