Haber: Esra Öztürk

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Konur Gebe Okulu ile ilgili olarak “Hastanemize bağlı Gebe Okulu; sabah 09:30 – 12:00, öğle 13:30 – 15:30 saatleri arasında, 24 - 37 hafta arasında olan anne adaylarına, “doğuma hazırlık, gebelik, gebelikte beslenme, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı, banyosu, gaz masajı, süt sağma ve saklama koşulları, lohusalık bakımı ve aile planlaması” gibi pek çok konuda bilgiler veren bir bölümdür. Gebe okulumuz Pazartesi günleri menopoz okulu olarak hizmet verdiğinden bir tek pazartesi hariç diğer her gün gebe okulu olarak hizmet vermektedir. Anne adaylarımıza kursun sonunda katılım belgesi ve bebeklerin cinsiyetine göre bileklik verilmekte, anne dostu doğum odaları gezdirilmekte ve ebelerle tanıştırılmaktadır. Ayrıca nefes ve gevşeme egzersizleri, pilates topunda egzersiz programları ile zihinsel –ruhsal ve bedensel olarak doğuma hazırlanmaları sağlanmaktadır” dedi.

Konur; Eğitimlerin yanı sıra anne adaylarını rahatlatmaya ve hazırlamaya yönelik faaliyetlerde de bulunulduğunu, eğitmenler eşliğinde gebelerin doğumhane ziyaretleri ya da daha öncesinde gebe okulundan mezun olmuş, şu an anne olan katılımcılarla pozitif doğum hikayelerinin paylaşılmasının bu faaliyetlerden sadece bir kaçı olduğunu belirtti.

Ev ortamının rahatlığı ve sıcaklığında tasarlanan gebe okulunda, tüm faaliyetler oldukça hijyenik ve samimi bir ortamda yapılıyor. Her bakımdan tüm ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanmış gebe okulu programı, anne adaylarını hem doğuma hem de anneliğe hazırlıyor.