“Anne Kurabiyesi Tadında Gevrek Kurabiye”

Haber: Ceylan Beykoz

Bir Özdilek markası olan Dürdane Ana Fırını, yepyeni lezzetlerini Özdilek hipermarketlerde ve Özdilekteyim.com’da ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak fırından taptaze çıkan anne kurabiyesi tadındaki gevrek kurabiyeler, ağızda dağılan kıvamı ve mis kokusuyla çay ve kahve keyfi yaparken minik atıştırmalıklardan hoşlananlar için eşsiz bir lezzet deneyimi sunuyor.

Tamamen doğal unlarla elde yoğrularak hazırlanan, ev yapımı tadındaki gevrek kurabiyeler, 5 farklı çeşidiyle hipermarketlerin yanı sıra Özdilek çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da da satışa sunuluyor.

5 ÇAYLARININ VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Gevrek, mantar, fındıklı, kakaolu lokmalık ve çikolatalı çıtır kurabiyeler, kendine has lezzetleriyle Dürdane Ana Fırını’nda damak tadına düşkün olanları bekliyor. Bol çikolatalı ve mısır gevrekli çikolatalı çıtır kurabiye, leziz mi leziz fındıklı kurabiye, tadına bakanların pişman olmayacağı gevrek kurabiye, küçük büyük herkesin bildiği ve sevdiği lezzet mantar kurabiye ile mis kokusuyla kakaolu lokmalık kurabiyeler farklı lezzet tercih edenler için Özdilek hipermarketlerdeki yerini alıyor.

Siz de 5 çaylarının vazgeçilmezi olacak, anne kurabiyesi tadındaki birbirinden özel gevrek kurabiyeleri tatmak ve sevdikleriniz için keyifli ikramlıklar sunmak için Özdilek hipermarketlerde yer alan Dürdane Ana Fırını’nı ziyaret edebilir ya da Özdilekteyim.com üzerinden dilediğinizce sipariş verebilirsiniz.