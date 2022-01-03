Anne oğul bir ay arayla hayatlarını kaybetti

Haber: C. Kutay Aykan

İlk olarak, Bolu Sanayisi esnaflarından Cengiz Arslan koronavirüs hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı iddia edilen 3 çocuk babası Cengiz Arslan bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu her geçen gün kötüye giden Cengiz Aslan yoğun bakıma alındı. 4 gündür yoğun bakımda tedavi gören Cengiz Arslan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bu olayın üzüntüsü yaşanırken aradan geçen bir ay sonra bu seferde koronavirüse yakalanan annede tedavi altına alındı. Ne var ki 2 çocuk 3 torun sahibi 62 yaşındaki anne Gülfidan Arslan’da oğlunun ardından yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Bir ay ara ile anne ve oğlunun hayatını kaybetmesi, Bolu’da büyük üzüntüye neden oldu.