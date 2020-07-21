Anne ve bebeği toprağa verildi

Haber: Ceylan Beykoz

Borazanlar Mahallesi 434. Sokak'ta oturan yakınlarını ziyaret etmek için geçtiğimiz gün akşam gittiği apartmanda balkondan önce bebeğini atıp sonra kendisi atlayarak intihar eden Songül Can (33) ile bebeğinin cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı. Mudurnu ilçesine getirilen anne ve bebeğinin cenazeleri, Beşkavak Camisi'nde kılınan namazın ardından Beşkavak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, eşi ve bebeğini kaybeden Mehmet Can ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Eşi ve bebeğinin mezarları başında sinir krizi geçiren Mehmet Can'ı, yakınları sakinleştirilmeye çalıştı.