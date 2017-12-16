Haber: Semih BAYKAL

Kaza, TEM Otoyolu’nun ilimiz Dörtdivan ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönünde giden Deniz Naba idaresindeki 34 ABT 180 plaklı otomobil, aynı yöne giden 48 yaşındaki Kerim Çukursuz yönetimindeki 01 AEU 62 plaklı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen ve tavan kısmı kopan aracın sürücüsü Deniz Naba hayatını kaybederken, annesi Neşe Naba ağır yaralandı.

Neşe Naba olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Anne Naba ağır yaralı olarak 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Deniz Naba’nın cesedi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarmanın yaptığı incelemede, otomobilin hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.