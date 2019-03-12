Anneannesini toprağa verdi

Haber: Gönül Olutürk

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın anneannesi Hacı Rahime Çakıroğlu hayatını kaybetti. Rahime Çakıroğlu’nun cenazesi Büyük Cami’de ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çamyayla Köyü’ne götürüldü. Çakıroğlu’nun cenazesi çok sayıda siyasi, STK temsilcisi ve vatandaşın katılımıyla Değirmenözü Mezarlığına defnedildi.

Olay Gündem Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet; Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 15:55