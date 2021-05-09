Anneler Günü kutlu olsun!

Haber: Ceylan Beykoz

Yılın en anlamlı günlerinden biri olan Anneler Günü’nü, ilimiz Mudurnu İlçesi Kaymakamı Fatih Çevik sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Kaymakam Çevik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarken, şehit annelerine de özellikle vurgu yaptı.

Çevikyaptığı paylaşımda, koşulsuz sevginin en güzel örneğinin anne olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Merhametin, sabrın, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin bu dünyadaki en güzel örneği: Anne.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum.”