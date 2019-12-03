Anneler sertifikalarını aldı

Haber: BMA

BAİBÜ Anneler Üniversitede Okulu; Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü destekleriyle, 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında BAİBÜ İzzet Baysal Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Törende, annelere katılım sertifikaları ve hediyeleri ile öğretim elemanları ve uzman isimlere teşekkür belgeleri ve hediyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Bolu İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Süleyman Özsarı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Arzu İlçe tarafından takdim edildi. Ülkemizde ilk kez BAİBÜ tarafından gerçekleştirilen Anneler Üniversitede Okulu projesi, Türkiye’nin 2023 hedefleri ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2019-2023 arası yılları kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan “Sağlık, Kadın, Çocuk ve Aile” kavramlarının güçlendirilmesini içeren 15 hedefle birebir örtüşüyor.

Örnek proje olarak ve ülke genelindeki üniversitelere de yaygınlaştırılması düşünülen proje, “Bilinçli Anneden Sağlıklı Topluma” temasıyla aile değerlerinin korunması ve çocukların yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen annelere doğru eğitimin verilmesini hedefliyor.

Proje kapsamında annelere; Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yağlı Mavil “İslâm’da Aile İçi Yaşam”, Dr. Öğr. Üyesi Halide Nur Özüdoğru “Aile İçi İletişim”, Hakim Gülperi Cicili “Aile Hukuku”, Prof. Dr. Hamit Coşkun “Stresle Baş Etme, Şiddetin Önlenmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çingöl “Zaman Yönetimi, Medya Okur-Yazarlığı”, Prof. Dr. Arzu İlçe “İlk Yardım, Ev Kazalarının Önlenmesi ve Ergonomi”, Çevre Mühendisi Jale Bağcı “Sıfır Atık Yönetimi” ve Dr. Songül Ekmen Kurtoğlu “Sağlığın Korunmasında Tarama Yöntemleri ve KETEM Hizmetleri” konularında eğitim verdiler.

Proje kapsamında, BAİBÜ Dr. Öğr. Üyesi Zühal Özdemir Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Akoğlu ise, düzenledikleri atölye çalışmasında, annelerle birlikte pasta ve kurabiye süslemeciliği etkinliği gerçekleştirdiler. Anneler Üniversitede Okulu projesinin 3’üncüsü, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın Gıda Güvenliği konusunda verdiği eğitimle başarılı bir şekilde tamamlandı.