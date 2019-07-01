“Anneler Üniversitede” eğitimi sona erdi

Haber: BMA

BAİBÜ Rektörlüğünün öncülüğünde, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Anneler Üniversitede Okulu’nda, okur-yazar ya da ilk veya ortaöğretim mezunu olan annelere, aile yaşamı, sağlık, ilk yardım, gıda güvenliği, finans vb. güncel konularda eğitim imkânı sunuldu.

Anneler Üniversitede Okulu eğitim programı, 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirildi. BAİBÜ’de görev yapan bazı personellerin de katıldığı programda, toplam 73 anne ve anne adayına, eğitimciler ve öğretim elemanları tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Anneler Üniversitede Okulu; Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle hayata geçirildi. Katılımcı annelerin ilgiyle takip ettiği Anneler Üniversitede Okulu’nun bu yılki bahar dönemi eğitimi, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Törene; Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Yaman, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Anneler Üniversitede Okulu Koordinatörü Prof. Dr. Arzu İlçe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman Sarı, öğretim elemanları ve anneler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Arzu İlçe, üniversitelerin eğitim verme ve araştırma-geliştirme projeleri üretme yanında topluma katkı sunma gibi asli bir görevlerinin daha olduğunu vurgulayarak, “Bizler de bu görevimiz kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Anneler Üniversitede Okulu programını gerçekleştirdik. Bu yılki bahar dönemi eğitimlerimizde yarısı ilimizden yarısı üniversitemiz personelinden olmak üzere toplam 73 anneye eğitim verdik. Bu yıl eğitimleri, katılımcılarla birebir iletişim kurabileceğimiz şekilde planladık. Bir annede bile değişim yaratmak bizler için çok önemliydi. Güz ve bahar dönemlerinde eğitimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE OLARAK BU TÜR EĞİTİMLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Yaman ise sözlerine, eğitimlere büyük ilgi gösteren annelere teşekkür ederek başladı. BAİBÜ Rektörlüğünün bu tür eğitimleri çok önemsediğinin altını çizen Prof. Dr. Yaman, “Bizim temel amacımız, ailenin temeli olan anneleri güncel konularda kısa sürede belli bir bilgi seviyesine getirmek. Sağlıklı bir toplumun temeli ailedir. Hepimiz aile bireyi, bizler de aile reisi olarak şunu biliriz ki; ailedeki temel direk, annedir. Her anne, ailesine hakim olabiliyorsa, ailesine sahip çıkabiliyorsa o aile, sağlıklı bir ailedir. Dolayısıyla benim kişisel görüşüm, tecrübem, kanaatim bir ailenin sağlıklı ve huzurlu olmasının temel etkeni, sorumluluğu ve iş yükü annededir. Anne bilinçli ise, anne çabalıyorsa, anne özen gösteriyorsa o ailedeki çocuklar -ki geleceğimizi onlara emanet edeceğiz- çok daha bilinçli, çok daha sağlıklı olacaklardır” dedi.

Konuşmaların ardından eğitimcilere ve öğretim üyelerine teşekkür belgeleri; annelere ise katılım belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.