Haber; ESRA ÖZTÜRK

Elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, Anneler Günü’nü özel bir yarışma düzenledi. Takipçilerin 10-14 Mayıs tarihleri arasında Facebook’ta veya Instagram’da Sepaş Enerji’yi beğenip takip ederek annelerin süper gücünü 'EnerjikAnne' hashtagiyle paylaşımın altına yorum olarak yazması yarışmaya katılım için yeterli olacak. Takipçiler arasında çekilişle belirlenecek 2 şanslı kişi 125 TL değerinde hediye çeki kazanacak.

Yapılan açıklamada, yarışmanın kazananları kurumun Facebook ve Instagram hesabında 15 Mayıs’ta duyurulacak.