Annelere narkotik eğitimi



Haber: Ceylan Beykoz

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla, Gerede ilçesinde Kaymakam Cengiz Ayhan'ın katılımları ile öğretmen, öğrenci, velilere ve annelere yönelik 80 katılımcıya, Göynük ilçesinde görevli öğretmen ve öğrenci velilerine yönelik 70 katılımcıya, İlimiz Şehit Ozan Özen Ortaokulu öğrenci velilerine yönelik 58 katılımcıya, OSB de faaliyet gösteren Tansel Kablo isimli iş yerinde kadın çalışanlara yönelik 45 katılımcıya ve “En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında toplam 253 anne ve anne adaylarına eğitim verildi.