ANNELERİN ENDİŞESİNİ GİDERELİM !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

İnsanların sorunlarını dertlerini dinlemekten sıkılanlardan mısınız? Yoksa benim gibi gece gündüz demeden insanların sorunlarını dertlerini dinleyip ortak olanlardan mısınız? Tabi sorunları dinlemek kadar sorunları anlatabilmekte önemlidir. Günümüzde çoğu insan sorunlarını dertlerini anlatmaktan korkar ve çekinir aslında buda etrafımızdaki insanlara ne kadar güvendiğimizle alakalı bir şeydir.

Birde “anlatsam ne olacak bir şey değişmiyor sıkıntılar azalmıyor” diyenler ve hiçbir derdini paylaşmayan insanlar vardır. Hiç düşündünüz mü bu insanlar niye böyle düşünüyorlar? Dünya ve insanlar değişirken ne kadar anlatırsanız anlatın gerçekten bazı şeyler değişmiyor olabilir mi? kafanız karıştı değil mi? ancak bu konuyu hepimizin biraz düşünmesi gerek.

Bundan 8-9 yıl önce yani köşe yazarlığına ve gazeteciliğe yeni başladığım dönemlerde sosyal medya gruplarında yaptığım tartışma sonucu genç arkadaşlarla Bolu’da yaşayan özel gereksinimli arkadaşları ve ailelerini bir araya getirip yetkililerin ve uzmanların onları dinlemesi için bir toplantı düzenlemiştik. “Gerçi açık konuşmak gerekirse o toplantıda yapmak istediklerimizin çoğunu yapamadığımızı söyleye bilirim.” Ancak yine de başarılı olmuştuk. En azından insanları bir araya getirmiş ve yalnız değilsiniz mesajı vermiştik.

O toplantılarda en çok dile getirilen şeylerden biri de Özel gereksinimi olan çocukların annelerinin dile getirdiği “bana bir şey olursa bu çocuk ne olacak kaygısıydı.” Geçen hafta yine sosyal platformların birinde özel gereksinimli çocukların anneleriyle bu konuyu tartışma fırsatı buldum. Hatta “ engelli maaşlarına ve bakım paralarına karşı olduğum için bana biraz kızdılar “ sen karşısın ancak bizler çocukları bırakıp çalışmak istemiyoruz dediler. Niye böyle düşünüyorsunuz diye sorduğumda da, çocuklarımız ile biz yokken hiçbir yerde gerektiği gibi ilgilenildiğini düşünmüyoruz yanıtını aldım.”

Yani annelerin bu düşüncesini ve bakış açısını maalesef yetkililerin değiştiremediğini o tartışmalarda bir kez daha gördüm. Ayrıca engelli maaşı bakım parası gibi uygulamalarla bu kaygıların geçmesi beklenemez. Çünkü yaşam şartlarına baktığınızda özel gereksinimleri olan bir bireyin ihtiyaçlarının bakım parasının ve engelli maaşının kat ve kat üzerinde olduğunu görürsünüz. O yüzdende engelli maaşı ve bakım parası gelecek endişesini gidermeye yetmiyor ve yetmeyecekte.

Şimdi “her anne çocuğu için birazcık kaygılanır ne yapalım yani” diyecekler olabilir. Ancak bu uygulamaları yapan yetkililer unutmasın ki özel gereksinimli bir çocuğa sahip aileler ve özelliklede annelerde özel gereksinimli gibi yaşamaya başlar yani evden çıkmaz “ben yokken ne olacak diye çocuğundan ayrılmaz.” İşte bizim bu “ Ben yokken çocuğuma ne olacak endişesini gidermemiz gerek. Bence buda gayet basit “ bizim Özel eğitim almış her konuda donanımlı ve bilinçli gençlerimiz yok mu? “ tabi ki var. Hatta saçma sapan sınavlar yüzünden çoğu işsiz güçsüz dolaşıyor.

Bakım parası engelli maaşı yerine bu durumdaki özel gereksinimli ailelere bu genç arkadaşlarımızı yollaya biliriz ve özel gereksinimi olan arkadaşlarımız ile gerektiğinde bir öğretmen, bir Abi, Bir abla gibi ilgilene bilirler. Bakın bakıcı demiyorum sakın yanlış anlamayın. Benim demeye çalıştığım belki de yeni bir iş alanı ve bunu ciddi ciddi ülkeyi yönetenlerin yerel yöneticilerin ve tabi üniversitelerin gündemine alması tartışması uygulaması gerekiyor.

Düşünsenize bu uygulama ele alınır hayata geçirilirse bu özel eğitimli gençler hem aileleri hem özel gereksinimli bireyleri aileden biri gibi eğitir. Böylece şu ana kadar özel gereksinimli kişilere olan bakış açımız birazda olsun değişe bilir. En önemlisi de bilgi ve bilinç olursa özel gereksinimli bireylerin anneleri de çocuklar için endişelenmeyi bırakır. Zamanı geldiğinde çalışma hayatına geri döner. İnanın her şeyden önce bizim ülkemize çalışan her konuda güçlü kadınlar ve anneler gerekiyor ki yetiştirdiği çocuklarda güçlü ve bilinçli olsun geleceğe kaygı ile bakmasınlar…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…