“Annem beni yakarak öldürmek istedi”

Haber: C. Kutay AYKAN

Bandakçıoğlu Sokak Bandakçıoğlu Apartmanın giriş katında oturan babaanne Nuriye Özdilek, anne Kadriye Altıntaş ve 15 yaşındaki kızı Özgül Özge Koçak’ın evinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangının ardından kendini sokağa atan genç kız; “Annem beni yakarak öldürmeye çalıştı. Evin her yerine benzin döktü ve annem beni öldürmek istiyor” diyerek feryat etti.

Genç kızı koruma altına alan UMKE ekipleri, genç kızı teselli etmek için araca bindirdi. Bu esnada ekip otosunun yanına babaanne Nuriye Özdilek geldi. Genç araç içerisinde de gözyaşı dökerek, babaannesine; “Beni niye anlamıyorsunuz. Annem beni öldürmeye çalışıyor. Canımı zor kurtardım” diyerek gözyaşı döktü.

Sinir krizleri geçiren genç kız UMKE ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilerek, tedavi altına alındı. Bu esnada ambulansın yanına gelen Babaanne Nuriye Özdilek ile anne Kadriye Altıntaş, kızlarının durumunu öğrenmeye çalışırken, genç kız annesini suçlamayı sürdürdü. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, salonda bulunan eşyalar ve duvarların boyaları yanarken, duvarda asılı bulunan Atatürk Posteri ise yangından etkilenmedi. Genç kızın iddiaları üzerine yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yangından ve genç kızın feryatlarından mahalle sakinleri de panik yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 15:12