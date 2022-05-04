Anneme İlk Hediyem HighWay’de!

Haber: Uğur Balaban

Anneler gününe özel 7-8 Mayıs tarihlerinde 14:00-19:30 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar ile annelerin beraber hazırlayacağı, ‘Anneme Kolye Tasarımı’, ‘Çanta Tasarımı’, ‘Çerçeve Tasarımı’ etkinlikleri ile yine Anneler Günü’ne özel Fotoğraf Çekimi Atölyesi de alışveriş merkezi GS Store mağazası önünde gerçekleşecek. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek geleneksel ‘Kadın Emek Pazarı’ 6-7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 3 gün boyunca HighWayOutlet Yeşil Kundura mağazası önünde alışveriş merkezi ziyaretçileriyle buluşacak.

Mayıs ayı boyunca gerçekleşecek etkinliklerle alakalı detaylı bilgi almak için www.highwayoutlet.com.tr adresini ve HighWayOutlet sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek takipte kalmayı unutmayın.