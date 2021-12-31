Annesine hakkını helal etti

Haber: Ceylan Beykoz

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) eski Başkan Vekili ve Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz (94) dün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sıddıka Yılmaz için Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Mehmet Yılmaz ve aile üyeleri ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, çok sayıda adli ve idari yargı üyesi ile vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gerede Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

ANNESİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ

Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz, kardeşlerini ve kendisini okutmak için alyans ve bileziklerini satarak, okutmayı başaran annesine 2 yıl önce 93’üncü yaş gününde alyans ve bilezik alarak teşekkür etmişti.